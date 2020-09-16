МЧС предупреждает: в ближайшие дни в Липецке порывы ветра до 21 м/с

Липчан предупреждают о сильном ветре Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие спасатели разослали экстренное предупреждение. В период с 18.00 этой среды 16 сентября до 18.00 пятницы 18 сентября в Липецке и области повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в ближайшие двое суток ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями. В Липецкой области - переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. От 3 до 8 градусов тепла. Ветер южной четверти 6-11 м/с.

Днем местами небольшой дождь. Столбик термометра поднимется до +22 градусов. Ветер западной четверти 8-13 м/с. Местами возможны порывы 16-21 м/с. Атмосферное давление в регионе будет падать и составит 745 мм рт.ст.