Школьников в Липецке снова переводят на дистанционное обучение из-за ОРВИ

В Липецке из-за гриппа и других ОРВИ начали закрывать классы на карантин. Как сообщила на своей странице в instagram председатель городского департамента образования Светлана Бедрова, в настоящее время закрыты 14 классов в пяти школах Липецка. Занятия при этом не отменили – детей перевели на дистанционное обучение.

– Решение о переводе отдельных классов или всего учреждения на дистанционное обучение по причине регистрации заболевания гриппом или другими ОРВИ у 15% и более учащихся класса или школы администрация школы принимает самостоятельно, – пояснила Светлана Бедрова.

Если в школе кто-то заболеет коронавирусом или будет контактировать с зараженными, то администрация будет действовать по предписанию Роспотребнадзора.