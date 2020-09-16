Пассажирку из Ростова обворовали на вокзале в Липецке

В Липецке транспортная полиция задержала вора. Все произошло на железнодорожном вокзале. 34-летняя женщина, находясь в здании вокзала, на пару секунд оставила без присмотра сотовый телефон. Но этого времени хватило, чтобы смартфон пропал прям из-под носа.

Женщина сразу обратилась в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Липецк, и транспортные полицейские среагировали не менее оперативно. Злодея вычислили среди посетителей вокзала и задержали по «горячим следам».

Как сообщили в пресс-службе Елецкого линейного отдела, подозреваемым оказался безработный гражданин с судимостью за хранение и употребление наркотиков. От телефона он избавиться не успел, поэтому смартфон благополучно изъяли. Вскоре возбудят уголовное дело.