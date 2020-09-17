В Липецке столкнулись 2 машины и грузовик: на дорогу вылилось топливо

Тройное столкновение в Липецке: Мицубиси, Нива и грузовик Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Минувшим вечером, 16 сентября, в Липецке произошла тройная авария. На улице Катукова столкнулись 3 автомобиля - "Нива", "Мицубиси" и большегруз "ДАФ". ДТП случилось прямо на кольцевой развязке. В причинах произошедшего разбираются автоинспекторы.

Тройное столкновение в Липецке: Мицубиси, Нива и грузовик Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, никто из людей не пострадал, к счастью. Но машины изрядно помяты. У иномарки разбита передняя часть. У "Нивы" - аналогично. Один из автомобилей пробил топливный бак грузовика. Содержимое вылилось на дорогу. Топливо с проезжей части смысли спасатели. Они также обеспечили пожарную безопасность.

Тройное столкновение в Липецке: Мицубиси, Нива и грузовик Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Липчан просят соблюдать Правила дорожного движения. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".