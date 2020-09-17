В Липецке 19-летняя девушка зарезала знакомого и сбежала

В Липецке завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летней девушки. Ее обвиняют в убийстве - ч.1 ст.105 УК РФ.

По данным следствия, 20 июня этого года липчанка находилась в квартире дома по улице Пролетарской областного центра. Там была компания, в том человек 23-летний парень. Отношения между молодыми людьми оставались напряженными. Во время ссоры обвиняемая схватила нож и ударила им в грудь знакомого. А затем убежала. Сделала она это на глазах у свидетелей, которые и вызвали бригаду скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, спасти несчастного не удалось. От полученных проникающих колото-резанных ранений он скончался в больнице. Липчанку нашли. Свою вину она признала частично. Уголовное дело с утвержденным обвинением передали в суд.