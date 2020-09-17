К 1 ноября 75% работников Липецка должны сделать прививку от гриппа

В Липецке продолжается вакцинация против гриппа Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 17 сентября, в администрации Липецка прошло совещание по вакцинации. Напомним, аналогичные мероприятия проходили в августе и сентябре. Тогда мэрия вместе с региональным Роспотребнадзором организовали 9 встреч с руководителями предприятий и организаций.

Этим утром в зале администрации собралось около 40 руководителей различных сфер бизнеса. В Роспотребнадзоре отметили, что предстоящий эпидсезон осложнится новой коронавирусной инфекцией. Поэтому липчан призывают делать прививки от гриппа своим сотрудникам.

По данным пресс-службы мэрии, на сегодняшний день вакцинировали более 162 тыс. липчан. Это 14% от всех жителей Липецкой области. Из них 37 тыс. детей и 125 тыс. взрослых. Руководителям поставили задачу - к 1 ноября привить 75% работников.