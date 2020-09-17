Забег "Кросс нации" в Липецке отменили из-за коронавируса

В Липецке отменили "Кросс нации". Об этом на своей странице в инстаграм сообщила председатель департамента по физической культуре и спорту Александра Кузнецова. Традиционный день бега был запланирован на 19 сентября. Но из-за осложненной эпидемиологической ситуации мероприятие не состоится. Идет рост заболеваемости коронавирусом.

Липецкий марафон, который должен был пройти 27 сентября, тоже отменили. Проводить массовые мероприятия запретили до конца сентября.

Напомним, что за минувшие сутки в Липецкой области выявили 34 новых случая COVID-19. за все время инфекцию подхватили 5 650 жителей региона. Более 600 человек продолжают лечение. Большинство из них лежат в больницах. У более 100 пациентов болезнь протекает в легкой форме.