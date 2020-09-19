Число умерших от коронавируса в Липецке на 19 сентября 2020 года: скончались медсестра с COVID-19

В Липецкой области скончалась медсестра с подтвержденным COVID-19. Число умерших от коронавируса в регионе на 19 сентября 2020 года составило 37 человек. По данным штаба, умершей медицинской сестре было 49 лет, она жила в Добринском районе.

Женщина лежала в больнице с двусторонней пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией. Медицинскую помощь ей оказывали в полном объеме по рекомендациям Минздрава. Врачи делали все возможное, чтобы спасти коллегу, но лечение осложнялось тяжелой патологией сердечно-сосудистой системы. Кроме этого у женщины был сахарный диабет и другие хронические заболевания. Поэтому внебольничная пневмония протекала тяжело. Официально смерть наступила на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности. Администрация региона выразила соболезнования родным и близким умершей.