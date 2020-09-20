За минувшие сутки 32 человека заразились коронавирусом в Липецкой области

За последние сутки в регионе заразились коронавирусом 32 человека. Об этом сообщил оперштаб 20 сентября. Новые случаи COVID-19 распределились по муниципалитетам следующим образом: Липецк - 11, Елец и Грязинский район - по три, Добринский и Усманский районы - по шесть, Елецкий, Краснинский, Лев - Толстовский и Усманский районы - по одному. Всего за время эпидемии в области заболели 5747 липчан.

5116 человек выздоровели, три пациента накануне завершили лечение от коронавируса. 37 жителей области умерли. 594 - на лечении.

По состоянию на 20 сентября в больницах находятся: 401 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», 360 с подозрением на вирус. Получают лечение на дому 193 пациента с легкой формой COVID-19.