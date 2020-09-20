Липецкие полицейские поймали серийного грабителя

В Липецке полицейские задержали серийного маньяка. Как сообщили в региональном УМВД, 7 сентября с заявлением обратилась 70-летняя женщина. По ее словам, на улице Гагарина неизвестный похитил у нее золотую цепочку с двумя золотыми кулонами. Через три дня - 10 сентября - аналогичную историю рассказала правоохранителям 61-летняя липчанка. Ее обокрали в районе ООТ «Памятник танкистам». Женщина лишилась золотой цепочки с подвеской.

Под подозрение полиции попал неработающий, ранее судимый 33-летний житель Добровского района. Его арестовали, похищенное частично изъято. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.