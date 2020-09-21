Число умерших от коронавируса в Липецке на 21 сентября 2020 года: 38 человек

Число умерших от коронавируса в Липецкой области на 21 сентября 2020 года составило 38 человек. За текущие сутки в инфекционном госпитале скончался 56-летний пациент с COVID-19. По данным оперативного штаба, мужчина лежал в стационаре с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией.

Врачи приложили все усилия, чтобы спасти человека. Но у пациента была тяжелая патология сердечно-сосудистой системы, а также сахарный диабет. Поэтому внебольничная пневмония протекала тяжело, у мужчины не выдержало сердце. Официально, смерть констатировали на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности

Администрация Липецкой области выразила соболезнования родным и близким умершего.