За сутки в Липецке в ДТП пострадали два мотоциклиста, один скончался

ДТП на улице Меркулова Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувшее воскресенье, 20 сентября, в Липецкой области произошло два ДТП с мотоциклистами. Последствия обеих аварии попали в обзор видеорегистраторов. Первое ДТП случилось на улице Меркулова. Там 70-летний водитель ВАЗ-2106 едва ли не переехал мотоциклиста. 39-летнего водителя мотоцикла увезли с травмами в больницу.

В тот же день на трассе Орел-Тамбов не справился с управлением 25-летний мотоциклист. Мотоцикл налетел на бордюр. К несчастью, водитель скончался на месте ДТП. Камера зарегистрировала неуверенную езду мотоциклиста.

По данным ГИБДД, всего за прошедшие трое суток, с 18 по 20 сентября, на дорогах Липецкой области зарегистрировали 15 аварий с пострадавшими, в которых 13 человек получили травмы и двое погибли. За тот же период автоинспекторы поймали на дорогах 56 нетрезвых водителей.