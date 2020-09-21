Число зараженных коронавирусом в Липецке на 21 сентября 2020 года: заболели 32 человека

По данным на утро, 21 сентября, число зараженных коронавирусом в Липецкой области составило 5779. За сутки в регионе зарегистрировали 32 новых случая заражения COVID-19. Ровно столько же новых случаев было сутками ранее.

На данный момент на лечении в Липецкой области с диагнозом новая коронавирусаня инфекция находятся около 600 человек, чуть более 400 из них лежат в инфекционных госпиталях, около 190 жителей проходят лечение на дому. Также в больницах остаются еще около 360 человек с подозрением на выделение вируса.

Вылечить удалось 5116 жителей региона. 38 человек умерли. Последний пациент, 56-летний мужчина, скончался за текущие сутки. В выходные от коронавируса умерла медсестра районной больницы.