Липчанин отделался условным сроком за интимную связь со школьницей, захват в заложники ее мамы и угрозу убийством

В Липецке суд поставил точку в дикой истории криминальной любви студента к школьнице. Все случилось в январе этого года, когда 14-летняя школьница бросила 19-летнего парня. 28 января покинутый явился к дому возлюбленной с целью выяснить причину разрыва. Дома была 48-летняя мать девушки. Женщина не захотела впускать молодого человека, но тот ворвался в квартиру без приглашения. Он приставил к шее «тещи» нож и потребовал вызвать дочь, которая пряталась от него у родственников.

Парень продержал женщину с ножом у горла 5 часов, грозился убить. Узнав о происходящем, с ее мамой, школьница вызвала полицию. На место стянулись экстренные службы и после длительных переговоров, полиции удалось убедить парня отпустить заложницу.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, в ходе следствия выяснилось, что совершеннолетний имел интимную связь с девочкой. В итоге дело возбудили по четырем статьям: 134, 319, 127 и 119 УК – сношение с 14-летней, незаконное проникновение, незаконное лишение свободы и угроза убийством. Парень все признал и раскаялся. Итог: 2 года и 4 месяца условно.