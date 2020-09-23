Под Липецком водитель ВАЗа погиб в ДТП с фурой

Последствия ДТП с пешеходом в Лебедяни Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Смертельная авария произошла минувшим вечером, 22 сентября около 19.30, в Долгоруковском районе Липецкой области. Там на трассе Долгоруково – Войсковая Казинка 47-летний водитель «ВАЗ-2115» влетел в МАЗ, за рулем которого был 30-летний мужчина. Водитель «пятнадцатой» скончался. По предварительным данным ГИБДД региона, причиной аварии стал выезд на встречную полосу.

В тот же вечер в Ельце на улице Коммунаров 19-летний парень на «Ладе-Гранте», двигаясь назад, сбил 86-летнюю пенсионерку, женщину увезли в больницу.

Еще один пешеход пострадал тем же вечером в Лебедяни на улице Шоссейная, где 30-летний водитель «Ауди» сбил 50-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части. Пешеход в больнице.

Всего за сутки на дорогах региона в пяти ДТП пострадали 4 человека и 1 погиб.