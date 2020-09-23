Число умерших от коронавируса в Липецке на 23 сентября 2020 года 41 человек: скончались сразу два пациента с COVID-19

В Липецкой области за текущие сутки скончались сразу два пациента с вирусом COVID-19. Тем самым число умерших от коронавируса в Липецке на 23 сентября 2020 года составило 41 человек. По данным оперативного штаба, умерли 55-летний мужчина и 59-летняя женщина, оба жители Липецка.

У обоих пациентов была вызванная коронавирусом двусторонняя пневмония. У мужчины также имелась тяжелая патология сердечно-сосудистой системы, гипертония и сахарный диабет, что значительно осложняло лечение. Официально смерть наступила на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности.

У женщины, помимо коронавируса, тоже был ряд хронических заболеваний, включая патологию сердечно-сосудистой системы и диабет. Внебольничная пневмония протекала тяжело.

Администрация области выразила соболезнования родным и близким умерших.