Липчанка получила 8 лет за убийство любовника, который жил на чердаке и мешал водить мужчин

Октябрьский суд Липецка признал 43-летнюю женщину виновной в убийстве любовника. Странная история произошла в феврале этого года в квартире дома по улице 15 микрорайон, куда правоохранители выехали на труп. Хозяйка пыталась убедить полицию, что понятия не имеет, откуда в ее доме взялся мертвый любовник. Но даму быстро поймали на лжи.

Как оказалось, липчанка долго жила с 40-летним мужчиной, в 2016 году они расстались, но сожитель так и не ушел. Мужчина продолжал жить на чердаке дома возлюбленной, периодически спускался вниз и устраивал сцены ревности, когда хозяйка приводила других мужчин.

Так случилось и в день убийства, 17 февраля, мужчина спустился с чердака и учинил скандал по поводу нового ухажера. Женщина пыталась выгнать старого любовника, но безуспешно. Тогда хозяйка воткнула ему нож в спину, одним ударом пробила грудную клетку и попала в легкое. Мужчина мгновенно истек кровью.

Происходящее дальше шокирует не меньше. Когда гость скончался, женщина замыла кровь и пошла к соседям с просьбой помочь избавиться от тела. Убийца надеялась, что люди по-соседски помогут ей оттащить труп на чердак. Соседи в ужасе отказались и настоятельно рекомендовали вызвать полицию, что она после и сделала.

Когда дама поняла, что экспертов обмануть не удастся, написала явку с повинной. Как сообщили в пресс-службе областного суда, липчанке назначили 8 лет колонии общего режима.