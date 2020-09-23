Липецк снова остался без начальника департамента ЖКХ

В преддверии отопительного сезона в Липецке покидает свой пост председатель городского департамента ЖКХ Юлия Кабанцова. Как сообщили в пресс-службе мэрии, эта среда, 23 сентября, ее последний рабочий день в должности. По данным администрации, Кабанцова написала заявление по собственному желанию и мэр города подписала бумаги.

Напомним, что Юлия Кабанцова возглавила департамент в июне 2019 года, тем самым проработала в должности всего чуть более года. Ранее, с 2015 по 2019 год, трудилась в должности начальника отдела эксплуатации коммунального хозяйства того же департамента. Окончила ЛГТУ по специальности «Промышленная теплоэнергетика».

Кто теперь назначат на должность председателя департамента, пока не сообщается. Также неизвестно об исполняющем обязанности главы департамента.