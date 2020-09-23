Фонтанам в Липецке осталось работать неделю

Фонтаны в Липецке начнут отключать с 1 октября Фото: Лия МУРАДЬЯН

Липецким фонтанам осталось работать чуть больше недели. Как сообщили в пресс-службе мэрии, все водные конструкции начнут отключать 1 октября. Так в следующий четверг рабочие отключат оборудование у фонтанов на площадях Клименкова, Константиновой и у ФОК «Пламя».

Подрядчики снимут насосы, краны, вентили, насадки, светильники, датчики уровня воды, блоки управления насосами и подсветкой и трансформаторы. Все это очистят, проверят, отремонтируют и отправят на склад до следующего сезона.

Следующие на очереди фонтаны у дворца спорта «Звездный», на улице Ленина, на площадях Франценюка, Мира, Театральной и у Комсомольского пруда. В последнюю очередь отключат насосную станцию, которая питает Комсомольский пруд и еще 12 фонтанов.

Объекты на Соборной площади и Петра Великого закроют кожухами. По плану полностью отключить все фонтаны должны до конца октября.