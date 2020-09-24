В Липецке девушка за рулем малолитражки сбила школьника

ДТП с пешеходом в Грязях Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За прошедшие сутки, 23 сентября, на дорогах Липецкой области зарегистрировали два ДТП и оба с пешеходами.

Авария с участием несовершеннолетнего пешехода произошла в минувшую среду, 23 сентября, на улице Меркулова в Липецке. Там около 16.30 25-летняя девушка на «Матизе» сбила 11-летнего ребенка. К счастью, обошлось без тяжелых последствий, школьнику оказали помощь и отпустили.

Еще одного пешехода сбили в тот же день в Грязях на улице 30 лет Победы. 25-летний парень за рулем «Приоры» не пропустил на пешеходном переходе 49-летнюю женщину. Пешеход пострадал, но до больницы дело не дошло.

Также за сутки автоинспекторы в регионе выявили 3740 нарушений ПДД. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, 8 водителей привлекли за управление автомобилем в нетрезвом виде, еще 66 человек забили пристегнуть ремни безопасности.