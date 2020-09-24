Число умерших от коронавируса в Липецке на 24 сентября 2020 года: скончался еще один пациент

В Липецке скончался пациент с COVID-19. Число умерших от коронавиурса в Липецке на 24 сентября 2020 года составило 42 человека. По данным оперативного штаба, за текущие сутки в инфекционном госпитале скончался 56-летний мужчина – житель Липецка.

Мужчина лежал в больнице с тяжелой двусторонней пневмонией, которую вызвала коронавирусаня инфекция. Врачи делали все возможное, лечение оказывали по рекомендациям Минздрава.

Лечение значительно осложнялось рядом хронических заболеваний, которые имелись у пациента: гипертоническая болезнь и тяжелая патология сердечно-сосудистой системы. В связи с патологиями внебольничная пневмония протекала тяжело.

Официально смерть констатировали на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности. Администрация региона уже выразила соболезнования родным и близким умершего.