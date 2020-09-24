Под Липецком из-за пропана на ходу загорелся ВАЗ: люди успели выбежать

ВАЗ загорелся под Липецком Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Автопожар случился этим утром, 24 сентября, в селе Ленино Липецкого района. Там прямо на ходу загорелся автомобиль «ВАЗ-2109». Во время движения из-под капота «девятки» внезапно повалил дым.

Машина вспыхнула на ходу Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Водитель сразу остановился. Огонь распространился моментально и за считанные секунду охватил всю машину. Благо все, кто был внутри успели покинуть салон автомобиля. Очевидцы сообщили о случившемся пожарным.

Автомобиль спасти не удалось Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

На место тут же выехало отделение пожарно-спасательной части. К моменту их прибытия автомобиль был полностью охвачен огнем. Пожар потушили, но машину спасти не удалось. «Девятка» выгорела прямо на дороге до основания кузова.

Люди не пострадали Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, в автомобиле имелась газовая установка. По предварительным данным, сдетонировал пропановый баллон. К счастью, никто из людей не пострадал.