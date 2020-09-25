В липецком поселке Радужный заканчивается первый этап отсыпки дорог

Сайт администрации Липецка.

Завершается первый этап отсыпки дорог в Радужном. Как сообщила пресс-служба администрации Липецка, выполнено 90% от общего объема работ. Щебнем отсыпали 14 улиц, среди которых Холмистая, Народная, Пейзажная, Ясеневая, Дубравная, Клубничная и переулок Бодрый. Закончили ремонт на улице Гранатовая до пересечения с Вечерней.

На Лимонной сейчас вырубает деревья «Зеленхоз» - это необходимо для обустройства основания дороги. В планах - отсыпка улиц Грибная и Плодородная, а также переулка Народный.

Напомним, в рамках первого этапа работ приведут в порядок почти восемь километров дорог, или 18 временных улиц, – их отсыпку должны завершить в октябре. Сроки и объемы работ в рамках второго этапа будут зависеть от финансирования.