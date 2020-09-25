Похищенные инструменты, продукты и деньги: полицейские раскрыли три кражи в Липецке

Липецкие правоохранители раскрыли три кражи. 20 сентября в городское УМВД обратился 27-летний парень. Он рассказал, что у него взломали гараж и похитили ремонтные ключи, домкрат, шлифмашину "Уралмаш", набора инструментов, двигатель "21011", ремень ГРМ, 20 литров бензина на общую сумму 40 169 рублей. Подозреваемым оказался 15-летний студент одного из учебных заведений Липецк. Украденное изъяли.

3 сентября к полицейским пришел представитель сетевого магазина по улице Космонавтов. Он сообщили, что кто-то украл продукты из зала его заведения. В итоге задержали работников магазина, которые имели доступ к товару. Ими оказались два жителя Липецка 25 и 35 лет.

22 сентября в городское отделение полиции № 3 обратилась 34-летняя липчанка. С утерянной ею банковской карты сняли 7130 рублей. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали мужчину, который присвоил деньги. Им оказался 29-летний молодой человек. Он рассказал, что оплачивал этой картой покупки до тысячи рублей, так как это не требовало пин-кода.