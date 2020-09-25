48-летнего жителя Липецкой области осудят за нарколабораторию у себя дома

Расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Грязинского района, который устроил у себя дома нарколабораторию, окончено.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, с апреля по октябрь 2019 года мужчина выращивал в трехэтажном доме коноплю, причем применял методы селекции. По словам обвиняемого, он решал задачи повышения урожайности и качества выращиваемых растений, собирая только верхние части соцветий. Мужчина использовал все этажи дома и подвальное помещение. Для себя он оставил несколько зон: для сна, еды и гигиеническую комнату.

- Всего сотрудники полиции обнаружили и изъяли 596 растений конопли и 3,5 кг сушенных соцветий. Группе следователей потребовалось больше суток для проведения обыска, осмотра помещений и иных следственных действий. Изъятые наркотики и оборудование для выращивания растений удалось погрузить в четыре автомашины «Газель», - добавили в региональном УМВД.

Мужчина уверял следователей, что почти шестьсот кустов конопли вырастил для собственного употребления. Однако выяснилось, что житель Грязинского района занимался переработкой и продажей наркотиков. Силовики установили его участие в трех фактах сбыта. В отношении обвиняемого возбуждено несколько уголовных дел. Сейчас он находится под стражей. Материалы переданы в суд. Максимальное наказание, которое может получить мужчина - 20 лет тюрьмы.