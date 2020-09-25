Карта распространения коронавируса в Липецкой области на 25 сентября 2020 года: болеют 620 человек

Число зараженных за сутки растет Фото: Лия МУРАДЬЯН

Число заболевших коронавирусом в Липецкой области на 25 сентября 2020 года составило 5916 человек, 5254 жителя выздоровели, 14 из них выписали в этот день.

Вместе с тем за текущие сутки в регионе зарегистрировали 35 новых случаев заражения COVID-19. Карта распространения коронавируса по районам Липецкой области на данный момент следующая: 13 новых случаев зарегистрировали в Липецке, по три человека в Данковском, Липецком, Тербунском и Хлевенском районах, по 2 человека – в Задонском и Грязинском, и по одному в Ельце, в Добровском, Елецком, Краснинском, Становлянском и Усманском районах.

Всего на этот день в Липецкой области болеют коронавирусом 620 человек, 461 из них лежат в инфекционных госпиталях, 159 – с легкой формой COVID-19 лечатся дома. Также в больницах остаются еще 490 человек с подозрением на выделение вируса.