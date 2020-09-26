Из центра помощи детям под Липецком пропал подросток

Пропал подросток Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке полиция и волонтеры ищут пропавшего 15-летнего подростка. Как сообщает организация «Поиск пропавших детей», Максим Климов ушел из центра помощи детям в селе Боринское Липецкого района в пятницу, 25 сентября. Где парень находится сейчас, неизвестно.

Приметы Максима: на вид 15-16 лет, телосложение среднее, волосы темно-русые, карие глаза.

Был одет: темные штаны, темная ветровка и черные кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел подростка, знает, куда он мог пойти и где находится или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru