В Липецке осудят главного бухгалтера, присвоившего 250 тысяч рублей

Правоохранители окончили расследование уголовного дела в отношении 40-летней липчанки. Ее обвиняют по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Следователи выяснили, что в апреле 2019 года женщина работала главным бухгалтером. Так как она вела бухгалтерский и налоговый учет, а также совершала финансовые операции с деньгами компании, то смогла присвоить 250 000 рублей. Чтобы скрыть преступление, липчанка предоставляла директору поддельные кассовые ордеры. Когда эти махинации вскрылись, руководство обратилось в полицию.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Максимальное наказание, которое грозит женщине - лишение свободы на срок до шести лет.