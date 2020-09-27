Следователи начали проверку из-за избиения шестилетнего ребенка в Липецке

фото из архива "КП". Фото: Олег ЗОЛОТО

Липецкие следователи начали проверку информации об избиении шестилетнего ребенка. Согласно сведениями, которые появились в соцсетях и СМИ, 22 сентября в доме по улице Зои Космодемьянской 27-летний уроженец Дагестана с кулаками и ремнем набросился на мальчика. Мама ребенка, которая попыталась защитить его, тоже получила несколько ударов. По предварительным данным, мужчина разозлился, когда мальчик учил алфавит. Ребенок не смог ответить на все вопросы.

- В ходе доследственной проверки установлено местонахождение обидчика, его опрашивает следователь, выясняются все обстоятельства произошедшего, а также условия воспитания и проживания дошкольника в семье. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение, - добавили в СУ СКР по Липецкой области.