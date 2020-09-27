В Липецкой области накрыли транснациональную наркогруппу

Сотрудники регионального УФСБ накрыли трех граждан Узбекистана, которые в составе транснациональной преступной группы, поставляли и сбывали бесконтактным образом героин в регионах ЦФО. Их задержали 22 сентября в селе Ленино Липецкого района.

В машине, на которой ехали подозреваемые нашли 300 свертков с веществом в виде смеси, которая содержала ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, диацетилморфин (героин), общей массой более полукилограмма, что считается крупным размером. Силовики возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Прокуратура следит за расследованием. Другие участники транснациональной преступной группы, а также каналы поступления наркотиков в Россию устанавливаются.