Коронавирус в Липецкой области на 27 сентября: 36 человек заразились, двое выздоровели

фото из архива "КП". Фото: Артем КИЛЬКИН

Прирост зараженных в Липецкой области за минувшие сутки составил 36 человек. Как сообщил региональный оперштаб, новые случаи распределились по муниципалитетам следующим образом: Липецк - 13, Елец - пять, Грязинский, Тербунский, Чаплыгинский районы - по три, Добринский, Елецкий, Липецкий, Становлянский районы - по два, Измалковский район - один. Всего за время эпидемии на территории Липецкой области зарегистрировали 5987 зараженных коронавирусов.

Окончили лечение и выздоровели 5314 пациентов, накануне два человека поправились. 42 жителя Липецкой области умерли. 631 - на лечении.

В больницах находятся 494 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», 469 - с подозрением на вирус. Получают лечение на дому 137 пациентов с легкой формой COVID-19.