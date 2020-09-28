Под Липецком вечером сгорело офисное здание

Пожар в офисном здании Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Крупный пожар произошел вечером в минувшее воскресенье, 27 сентября, в селе Казинка Грязинского района Липецкой области. Там на улице Октябрьская около 20.30 загорелось двухэтажное офисное здание.

На место происшествия выехали пять отделений пожарных и спасателей, а также автолестница. На момент их прибытия, огонь охватил кровлю здания и перекинулся на первый этаж.

В пожаре никто не пострадал Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

К ночи пожар удалось потушить. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в результате происшествия никто не пострадал. Что стало причиной пожара и кто виноват, сейчас разбираются эксперты.