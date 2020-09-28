Под Липецком водитель «ВАЗа» сбил насмерть пешехода и сбежал

Сбежавшего водителя задержали в течение часа Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Трагическая авария произошла в минувшее воскресенье, 27 сентября, в Чаплыгинском районе Липецкой области. Там в поселке Рощинский на улице Молодежная около 9 утра сбили пешехода.

21-летний парень шел вдоль дороги, когда его сбил ехавший в попутном направлении автомобиль. К несчастью, пешеход погиб на месте происшествия, а водитель, вместо того, чтобы вызвать помощь, просто сбежал, оставив человека умирать на дороге. Негодяя оперативно вычислили и задержали автоинспекторы, уже через час он давал показания в отделе полиции.

Как сообщили в пресс-службе областного ГИБДД, им оказался 26-летний водитель ВАЗ-2114. Как выяснилось, парня ранее лишали водительских прав за езду в нетрезвом виде.