Липецкие спасатели отправились тушить пожары в Воронежской области

На тушение пожаров в Воронеже направили спасателей из Липецкой области. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, для помощи тушения пожаров в Воронежской области собрали аэромобильную группировку МЧС Липецкой области. В воскресенье, 27 сентября, в Воронеж направили первый эшелон липецких пожарных – 25 человек и 4 единицы техники.

Ситуация с пожарами в Воронеже не утешительная, огонь почти взял город в кольцо, горят несколько пригородных сел с северной и северо-восточной стороны Воронежа.

Опасная обстановка по пожарам и в Липецкой области, здесь в воскресенье зарегистрировали 16 термических точек, 7 из них подтвердили и классифицировали, как горение сухой травы. Из подтвержденных два пожара в Усманском районе – на границе с Воронежской областью. Также трава горела в Добринском, Краснинском, Долгоруковском, Елецком и Задонском районах Липецкой области. В Задонском районе площадь возгорания составила 10 гектаров.

Напомним, что сейчас в Липецкой области действует особый противопожарный режим. ГУ МЧС по региону призывает граждан неукоснительно соблюдать правила особого режима. Спасатели поясняют, что обстановка опасная: сильный ветер, тепло и сухая трава. От одной спички может сгореть целый лес, дома, погибнуть животные и люди. В случае пожара незамедлительно звонить 101 и 112.