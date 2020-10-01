В Липецкой области за сутки сбили насмерть двух велосипедистов

На дорогах области за день погибли два велосипедиста Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За прошедшие сутки, 30 сентября, на дорогах Липецкой области погибли два человека – оба велосипедисты.

Одно из ДТП случилось около 21.00 на трассе Орел – Тамбов в Липецке. Там 23-летний водитель «Лады-Приоры» сбил 59-летнего мужчина н велосипеде. Велосипедист не выжил.

Еще одного человека на велосипеде сбили в Данковском районе около 19.00 на трассе Данков – Воскресенское. 32-летний велосипедист попал под колеса «Акуры», за рулем которой был 38-летний водитель. Мужчина скончался в больнице.

В УГИБДД региона просят соблюдать правила, как водителей так и велосипедистов, для которых тоже прописаны ПДД.

Кроме этого за сутки в регионе зарегистрировали 25 аварий без пострадавших. Автоинспекторы выявили 3071 нарушений ПДД. 7 человек сели за руль пьяными, 80 – забыли пристегнуть ремни безопасности.