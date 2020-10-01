Пропавшую в Липецке 14-летнюю школьницу нашли в соседнем регионе

В Липецке сотрудники правоохранительных органов вычислили, где находится пропавшая накануне 14-летняя школьница. Напомним, девочка исчезла 28 сентября. Она вышла из дома около 8 вечера в районе улицы Степанищева и больше ее никто не видел. О пропаже ребенка заявила мама.

По факту исчезновения несовершеннолетней в СК началась доследственная проверка. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, в результате поиска удалось установить, где находится школьница. Как выяснилось, девочка сейчас в соседнем регионе и выходит на связь. По данным правоохранителей, она сбегает из дома не первый раз и стоит на учете.

Скоро школьницу должны привезти в следственный отдел в Липецк, где будут выяснять, почему она уходит из дома. Сейчас следствие допрашивает родителей, педагогов и тех, кто должен контролировать подростков на учете.