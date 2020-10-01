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Делегация из Дагестана вручила липецким силовикам медали «20 лет разгрома международных бандформирований»

Торжественное мероприятие прошло на базе ОМОН регионального управления Росгвардии
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Липецким силовикам вручили юбилейные медали

Липецким силовикам вручили юбилейные медали

Фото: Предоставлено Росгвардией

В Липецкой области на базе ОМОН регионального управления Росгвардии бойцам вручили юбилейные медали «20 лет разгрома международных бандформирований». На торжественное вручение в Липецк приехали представители администрации и образования Новолакского района Республики Дагестан. Также на мероприятии присутствовали начальник управления административных органов Липецкой области Алексей Дуванов, сотрудники и ветераны липецкого ОМОН, а также родные погибших при исполнении спецназовцев.

Делегация из Дагестана приехала в Липецк

Делегация из Дагестана приехала в Липецк

Фото: Предоставлено Росгвардией

«Мы благодарны сотрудникам липецкого ОМОН, кто принимал участие в освобождении Новолакского района от бандформирований международных террористов, и преклоняем головы перед погибшими», – отметил глава МО «Новолакского района» Айдиев Магомедгаджи Шихамирович.

Делегация из Дагестана в Липецке

Делегация из Дагестана в Липецке

Фото: Предоставлено Росгвардией

Руководство Росгвардии области, бойцы и родственники погибших поблагодарили за внимание и добрую память главу Новолакского района. Также гости посетили места захоронения Героев Российской Федерации Андрея Теперика и Эдуарда Белана, которые погибли в 5 сентября 1999 в Новолакском селе. Память Героев почтили минутой молчания.