Под Липецком поймали браконьера с убитой косулей в машине

В Липецкой области сотрудники ГИБДД задержали браконьера. По данным полиции, поздно вечером 25 сентября в селе Пригородка Усманского района автоинспекторы остановили отечественный внедорожник.

При осмотре в салоне «УАЗа» нашли тушку косули и охотничье ружье. За рулем был 43-летний мужчина – житель того же района. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, гражданин ранее попадал в поле зрения полиции из-за незаконной охоты.

На момент проверки мужчина имел охотничий билет, но лицензии на отстрел животных у охотника не оказалось. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 258 – незаконная охота, с причинением крупного ущерба. Полиции еще предстоит провести ряд экспертиз и собрать доказательства. Сейчас мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.