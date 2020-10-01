В Липецке из-за ремонта дороги изменят маршруты пяти автобусов

В Липецке изменятся маршруты автобусов Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке из-за ремонта дороги временно меняют маршруты движения пяти автобусов. Так асфальт будут менять на разворотной площадке в районе остановки «Чаплыгинское шоссе». Поэтому автобусы № 12, 90 и 324К смогут доехать только до остановки «Сады Сокол-3».

Пассажирам придется пройти от «шоссе» до «сокола» около 360 метров. В городском департаменте транспорта приносят извинения за неудобства и просят потерпеть до следующей недели, когда закончится ремонт.

А изменения в маршрутах автобусов № №28 и 302 наоборот связаны с окончанием ремонта. В расписание снова вернули остановку на Кольцевой площади. Непосредственно остановочный павильон «площадь Кольцевая» должны поставить в ближайшее время.