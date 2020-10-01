В Липецкой области перевозчики просят поднять цены на проезд

В Липецке хотят поднять цены на проезд Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Управление потребительского рынка и ценовой политики поступили заявления от перевозчиков с просьбами поднять тарифы на проезд пассажиров и провоз багажа. С подобной просьбой перевозчики выступают уже не первый раз, начиная с конца 2019 года. Тогда просили увеличить стоимость проезда на 5 рублей. Просьбу аргументируют расходами на обновление автопарка и установкой нового оборудования в автобусах.

Как сообщается на сайте управления, сейчас специалисты оценивают, насколько экономически обосновано заявление перевозчиков, а также проверяют данные по заявленным расходам.

После всех проверок в регионе определят экономически обоснованные тарифы для Липецка и районов. Отметим, что сейчас стоимость проезда в автобусе в Липецке 19 рублей по транспортной карте и 24 рубля – наличными. Насколько подорожает проезд после перерасчета, пока неизвестно.