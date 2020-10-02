Еще двое мужчин умерли в Липецкой области от коронавируса

За текущие сутки, 2 октября, в Липецкой области умерли от коронавируса двое мужчин. Число умерших от COVID-19 в регионе составило 46 человек.

Как сообщает администрация региона, одному из умерших было 70 лет, второму – 65. Они проживали в Грязинском и Чаплыгинском районах. При этом оба лежали в инфекционных госпиталях, у каждого из них диагностировали вызванную коронавирусом двустороннюю пневмонию.

Помимо коронавируса и пневмонии у 70-летнего мужчины из Грязинского района была гипертония, хроническое заболевание легких и тяжелая патология сердечно-сосудистой системы, что значительно осложняло лечение.

Также тяжелая патология легких была и у второго пациента из Чаплыгинского района. В обоих случаях, смерти констатировали на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности.

Администрация Липецкой области выразила соболезнования родным и близким умерших.