Особый противопожарный режим продлили в Липецкой области до конца октября

В Липецкой области продлили особый режим Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецкой области, как и просили в ГУ МЧС региона, продлили особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Игорь Артамонов. Согласно документу, действие режима продлевается до конца этого месяца – 31 октября.

В этот период на территории Липецкой области все также запрещено разводить костры, пожарные продолжат патрулировать территории. Особо строго будут следить за дачными участками и частным сектором, где по осени могут жечь листья и сухую траву.

Напомним, что с продлением особого режима будут действовать и удвоенные штрафы за нарушение пожарной безопасности. Обстановка в регионе все еще опасная, граждан просят не нарушать требования режима.