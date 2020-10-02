В школах, детсадах и больницах Липецка начали включать отопление

В Липецке нашли подавать тепло в в детские сады, школы, больницы и другие соцучреждения. Отопление включают по заявкам руководства каждого учреждения. Как пояснил управляющий директор филиала «Квадры», подача тепла в такие объекты часто начинается раньше официального отопительного сезона.

По данным энергетиков, все объекты «Квадры», включая котельные, отремонтировали, проверили и полностью подготовили к отопительному сезону. На подготовку ушло около 1 млрд. рублей.

Как сообщили в пресс-службе администрации, тепло в многоквартирные дома начнут подавать после того, как мэр Евгения Уваркина подпишет постановление о начале отопительного сезона.