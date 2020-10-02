В Липецке загорелась сухая трава – огонь остановили на подступе к домам

Пожар вблизи домов в Липецке Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецке неимоверными усилиями пожарных удалось избежать беды. Пожар вспыхнул в частом секторе в районе улицы Буденого, там загорелась сухая трава. Из-за сухой погоды и сильного ветра, пламя распространялось стремительно. Огонь начал подступать к жилым домам, весь район заволокло густым дымом.

МЧС стянули на место несколько подразделений, и организовали подвоз воды на поливомоечных машинах. Сильное задымление усложнялось порывами ветра. Огонь в любой момент мог перекинуться на дома.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, угрозу жилым домам удалось снять, на месте продолжают работать сотрудники ведомства.

Отметим, что как раз накануне в регионе продлили особый противопожарный режим. Людей предупреждали и просили соблюдать правила пожарной безопасности.