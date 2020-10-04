В Липецке осудили бывшего полицейского, который ударил пьяного водителя

фото из архива. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Липецке осудили бывшего полицейского за превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий.

Следствие и суд установили, что ночью 29 сентября 2018 года экс-правоохранитель был в поселке Тракторостроителей на месте задержания участника ДТП. Пьяного водителя, который пытался скрыться с места аварии, заковали в наручники. Это разозлило нарушителя и он начал нелицеприятно высказываться в адрес прапорщика, ответ не заставил себя долго ждать: полицейский ударил нетрезвого мужчину по голове, от чего тот упал, ударился головой об асфальт и получил открытую черепно-мозговую травму.

На стадии предварительного следствия бывший сотрудники МВД вину не признал и от дачи показаний отказался. Однако все собранные доказательства говорят об обратном. Суд приговорил экс-полицейского к трем годам тюрьмы с лишением права занимать определенные должности сроком на один год.