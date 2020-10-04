Еще 44 человека в Липецкой области заразились коронавирусом

фото из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прирост зараженных за минувшие сутки в Липецкой области составил 44 человека. Новые случаи коронавируса распределились следующим образом: Липецк - девять, Елец - пять, Тербунский район -11, Грязинский район - пять, Задонский и Чаплыгинский - по два, Данковский, Лев-Толстовский, Липецкий, Усманский районы - по одому, Хлевенский - шесть.

Всего в регионе зарегистрировали 6275 зараженных новой коронавирусной инфекции, 5494 пациента выздоровели, за минувшие сутки четыре человека завершили лечение. По данным на 4 октября, 46 человек с COVID-19 умерли. 735 - на лечении.

В больницах находятся 616 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», 484 - с подозрением на вирус. Получают лечение на дому 119 пациентов с легкой формой COVID-19.