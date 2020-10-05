В ДТП с двумя легковушками и грузовиками под Липецком пострадал ребенок

В ДТП пострадал 2-летний ребенок Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

По данным УГИБДД по Липецкой области, за прошедшие трое суток, со 2 по 4 октября, на дорогах региона в 16 ДТП пострадали 17 человек и 2 погибли.

Так серьезная авария произошла 2 октября в на трассе Орел – Тамбов. Там 57-летний водитель «Тойоты» влетел в «Рено», за рулем которого была 29-летняя женщина. От удара французская легковушка задела еще два грузовика «Мерседес» и КамАЗ. В ДТП пострадали водитель и 2-летний ребенок во второй иномарке. Оба отделались легкими травмами, до больницы дело не дошло. По данным автоинспекторов, ребенок был в детском кресле, что, возможно, спасло его от более тяжелых последствий. Предварительно – причиной стало нарушение дистанции.

В тот же день в Усманском районе из-за выезда на встречную столкнулись «Шевроле» и «Дэу-Нексия». Оба водителя, 30 и 37 лет, попали в больницу, 26-летний пассажир «Шевроле» скончался.

Еще один человек погиб 3 октября в Елецком районе на трассе Орел – Тамбов. Там не справился с управлением 30-летний мотоциклист. Мотоцикл перевернулся, водитель – не выжил.

В Чаплыгинском районе в селе Кривополянье в ДТП попал 15-летний парень на мопеде, он столкнулся с «Фольксвагеном», за рулем которого был 54-летний мужчина. Подросток отделался легкими травмами.

А в самом Липецке автобус сбил пешехода. 43-летний водитель ПАЗа не заметил 40-летнего мужчину на пешеходном переходе на улице Космонавтов. Пешеход получил травмы, но госпитализация не потребовалась.