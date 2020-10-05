Число зараженных коронавирусом в Липецке на 5 октября 2020 года: 45 человек за сутки

С начала пандемии число зараженных коронавирусом в Липецкой области на 5 октября 2020 года составило 6320 человек. По данным официального федерального ресурса, за текущие сутки в Липецке выявили 45 новых зараженных COVID-19.

Вместе с тем выздоровели в регионе 5494 человека, 46 человек – умерли. В настоящее время на лечении остаются около 750 активно зараженных жителей региона. Большая часть из них, около 600 пациентов, лежат в инфекционных госпиталях, еще более 100 человек переносят вирус в легкой форме и лечатся дома на изоляции. Также в больницах остаются еще более 450 жителей области с подозрением на выделение вируса.

Отметим, что в регионе действует строгий масочный режим во всех общественных зданиях, магазинах и в транспорте. Жителей просят не пренебрегать средствами защиты, использовать маски и перчатки.