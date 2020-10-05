Липецк занял 37 место из 100 в рейтинге городов России по уровню зарплат

Эксперты «РИА Новости» составили рейтинг городов России по уровню зарплат. В список вошли 100 крупнейших городов. При подсчете из зарплат на основе данным Росстата вычли НДФЛ, полученную сумму соотнесли со стандартным потребительским набором – продукты, одежда, мебель, расходы на транспорт, отдых и другие необходимые траты.

Липецк занял в рейтинге зарплат 37 место из 100. Средняя чистая зарплата в Липецке 38800 рублей в месяц. С учетом цен в городе, одному человеку средней зарплаты хватит на 2.22 стандартных потребительских набора.

Для сравнения в Воронеже, который занял 47 место, зарплата 37 400 – это 2.13 потребительских набора. Белгород занял 46 место, Курск – 77, Орел – 78. В обоих городах зарплаты хватит на 1.84 набора, а жители в месяц чистыми получают 31 300 и 31700 соответственно.

На первом месте рейтинга Москва с зарплатой 103.1 тыс в месяц, что равняется четырем потребительским наборам. На последнем месте в списке зарплат город Шахты: зарплата – 28500, что равно 1.43 потребительских набора.