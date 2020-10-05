В Липецке водителю грозит срок за ДТП с подростком на мопеде

В Липецке будут судить водителя «ВАЗ-2113» за грубое нарушение ПДД, которое привело к ДТП и травме подростка. Авария произошла в конце мая на улице Гагарина. Согласно материалам дела, водитель легковушки проигнорировал знак «Движение прямо» и повернул налево. Во время наглого маневра «ВАЗ» ударил мопед, за рулем которого был несовершеннолетний парень.

Подросток попал в больницу, вред здоровью оценили, как средней степени тяжести. В результате возбудили уголовное дело по 264 статье УК – нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, обвинительное заключение утвердили, дело направили в суд. Водителю грозит максимум до 2 лет тюрьмы и лишение прав на 3 года.